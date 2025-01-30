Мотоцикл на полной скорости сбил переходивших дорогу россиян в Таиланде

Мотоциклист сбил переходившего дорогу россиянина и лишил его жизни в Паттайе

Мотоциклист на полной скорости сбил переходившего дорогу россиянина и лишил его жизни на популярном тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 января в районе Банг-Ламунг провинции Чонбури. Когда супружеская пара, держась за руки, переходила по пешеходному переходу дорогу, водитель автомобиля остановился, чтобы их пропустить. Но в это время ехавший сзади машины мотоцикл врезался в иностранцев, которые от сильного удара разлетелись в стороны.

По данным источника, в результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла Артем получил серьезные травмы. Кроме того, в больницу доставили пострадавшую 44-летнюю россиянку Жанну, ее мужа спасти не удалось.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ждет улучшения состояния виновника аварии, чтобы продолжить расследование.

Ранее на другом тайском курорте, Пхукет, железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде. Ее мужу пришлось прижимать рукой рану истекавшей кровью женщины, чтобы уменьшить кровопотерю.