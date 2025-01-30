Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 30 января 2025Путешествия

Мотоцикл на полной скорости сбил переходивших дорогу россиян в Таиланде

Мотоциклист сбил переходившего дорогу россиянина и лишил его жизни в Паттайе
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мотоциклист на полной скорости сбил переходившего дорогу россиянина и лишил его жизни на популярном тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 января в районе Банг-Ламунг провинции Чонбури. Когда супружеская пара, держась за руки, переходила по пешеходному переходу дорогу, водитель автомобиля остановился, чтобы их пропустить. Но в это время ехавший сзади машины мотоцикл врезался в иностранцев, которые от сильного удара разлетелись в стороны.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?
Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?
28 ноября 2024

По данным источника, в результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла Артем получил серьезные травмы. Кроме того, в больницу доставили пострадавшую 44-летнюю россиянку Жанну, ее мужа спасти не удалось.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ждет улучшения состояния виновника аварии, чтобы продолжить расследование.

Ранее на другом тайском курорте, Пхукет, железная балка насквозь пробила российской туристке ногу во время поездки на мопеде. Ее мужу пришлось прижимать рукой рану истекавшей кровью женщины, чтобы уменьшить кровопотерю.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше