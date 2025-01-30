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00:15, 30 января 2025Наука и техника

На Украине немецкий Bergepanzer прикрыли советским «Контактом»

На Украине заметили БРЭМ Bergepanzer 2 с динамической защитой «Контакт»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Поставленные Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 немецкого производства начали оснащать советской динамической защитой (ДЗ) «Контакт-1». На фотографию БРЭМ обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Корпус Bergepanzer 2 получил большое количество блоков ДЗ, которыми прикрыли корму, борта и лобовую часть. Над выхлопными решетками можно заметить дополнительные решетчатые экраны. Также на машину установили комплекс радиоэлектронной борьбы.

Первые БРЭМ Bergepanzer 2 поступили на вооружение бундесвера в 1966 году. Машина на базе танка Leopard 1 способна буксировать поврежденную технику и обеспечивать полевой ремонт с заменой крупных агрегатов. БРЭМ оснащена подъемным краном и бульдозерным отвалом. Защищенность базовой Bergepanzer 2 обеспечивает броня толщиной до 40 миллиметров.

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