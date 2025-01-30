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20:39, 30 января 2025Наука и техника

Названа дата отстыковки «Прогресса МС-28» от МКС

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-28» отстыкуется от МКС 25 февраля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / JSC / Wikimedia

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 25 февраля. Планируемую дату «Роскосмос» назвал в отчете по деятельности космонавтов на российском сегменте МКС.

«[Выполнена] подготовка оборудования для удаления в грузовом корабле "Прогресс МС-28" перед расстыковкой, намеченной на 25 февраля», — говорится в сообщении.

Корабль запустили 15 августа 2024 года с космодрома Байконур, а через двое суток «Прогресс» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

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В декабре 2024 года генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что первые десять грузовых кораблей «Прогресс-РОС» запустят к Российской орбитальной станции с космодрома Байконур, после чего их начнут запускать с Восточного.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» прибыл на космодром Байконур. Пуск ракеты с кораблем намечен на март 2025 года.

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