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23:03, 30 января 2025Спорт

Неймар назвал место продолжения карьеры

Неймар объявил о возвращении в бразильский «Сантос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: WALID ZAIN / Reuters

Бразильский футболист Неймар объявил о возвращении в «Сантос». Место продолжения карьеры 32-летний игрок назвал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Форвард опубликовал ролик, посвященный его предыдущим выступлениям за команду. «Только "Сантос" может предоставить мне любовь, необходимую для подготовки к предстоящим испытаниям», — заявил Неймар на видео.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе Неймара. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, после чего перешел в «Барселону».

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