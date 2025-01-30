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15:48, 30 января 2025Россия

В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

Депутат Журова: Идею переименовать Финский залив можно проанализировать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Идею переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне высокого уровня русофобии со стороны Финляндии и Швеции можно проанализировать, насколько это будет целесообразно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Улицы переименовываются, когда в одном периоде времени человек, в честь которого названа улица, был героем, потом героем быть перестал. В таком случае есть какое-то понимание. И возвращают такие улицы к историческим названиям. Это понятно. А географические объекты — мы же не одни в Финском заливе. Там и другие страны. И для них он останется таким же образом назван», — отметила Журова.

Депутат напомнила, что у Советского Союза тоже были не самые лучшие отношения с Финляндией. И даже в те времена, когда была Советско-финская война, когда финны встали на сторону Гитлера, залив не переименовывали.

Проанализировать ситуацию, наверное, можно. Понять, насколько это целесообразно. Потому что есть географические объекты, переименования которых смотрятся немножко популистки

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Пообсуждать с обществом, кстати, тоже не помешает, что люди думают. Изучить исторические справки. С другой стороны, Кронштадтский или Санкт-Петербургский [залив] — тоже красиво. Мне бы это понравилось, честно скажу, как человеку из Питера. Но если бы он первоначально бы так назывался, это была бы вообще красота», — заключила Журова.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что Россия имеет право переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне высокого уровня русофобии со стороны Финляндии и Швеции. По его словам, новое название было бы исторически справедливым и соответствовало политическим реалиям.

Эксперт отметил, что на мысль о переименовании наталкивают последние заявления президента США Дональда Трампа, который ранее, в январе 2025 года, официально переименовал Мексиканский залив в Американский. Свое решение политик объяснил значением объекта для экономики страны.

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