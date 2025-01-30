В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

Идею переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне высокого уровня русофобии со стороны Финляндии и Швеции можно проанализировать, насколько это будет целесообразно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Улицы переименовываются, когда в одном периоде времени человек, в честь которого названа улица, был героем, потом героем быть перестал. В таком случае есть какое-то понимание. И возвращают такие улицы к историческим названиям. Это понятно. А географические объекты — мы же не одни в Финском заливе. Там и другие страны. И для них он останется таким же образом назван», — отметила Журова.
Депутат напомнила, что у Советского Союза тоже были не самые лучшие отношения с Финляндией. И даже в те времена, когда была Советско-финская война, когда финны встали на сторону Гитлера, залив не переименовывали.
Проанализировать ситуацию, наверное, можно. Понять, насколько это целесообразно. Потому что есть географические объекты, переименования которых смотрятся немножко популистки
«Пообсуждать с обществом, кстати, тоже не помешает, что люди думают. Изучить исторические справки. С другой стороны, Кронштадтский или Санкт-Петербургский [залив] — тоже красиво. Мне бы это понравилось, честно скажу, как человеку из Питера. Но если бы он первоначально бы так назывался, это была бы вообще красота», — заключила Журова.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что Россия имеет право переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне высокого уровня русофобии со стороны Финляндии и Швеции. По его словам, новое название было бы исторически справедливым и соответствовало политическим реалиям.
Эксперт отметил, что на мысль о переименовании наталкивают последние заявления президента США Дональда Трампа, который ранее, в январе 2025 года, официально переименовал Мексиканский залив в Американский. Свое решение политик объяснил значением объекта для экономики страны.