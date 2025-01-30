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12:52, 30 января 2025Путешествия

Пилоты разбившегося в Вашингтоне самолета могли не заметить вертолет перед столкновением

CBS: Пилоты American Airlines могли не заметить вертолет перед столкновением
Алина Черненко

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пилоты пассажирского самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне, могли не заметить вертолет перед столкновением. Об этом сообщает CBS News.

По словам корреспондента издания Криса Ван Клива, когда произошло столкновение, лайнер пролетал всего в «нескольких сотнях футов от земли». «Он находился на последних этапах захода на посадку... Возможно, <...> пилоты самолета даже не увидели приближающийся вертолет», — пояснил он.

С этим мнением согласился и эксперт и аналитик CBS News по безопасности на транспорте Роберт Самвальт. Судя по данным радара, борт делал левый поворот, чтобы выровняться с взлетно-посадочной полосой, добавил он.

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