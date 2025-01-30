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15:28, 30 января 2025Спорт

Получившего травму хоккеиста «Салавата Юлаева» перевели из реанимации в общую палату

Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина перевели из реанимации в общую палату
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Григорий Панин (слева)

Григорий Панин (слева). Фото: Егор Алеев / ТАСС

Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина перевели из реанимации в общую палату. Об этом пишет официальный Telegram-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В больнице Панина навестили игроки омского «Авангарда» Наиль Якупов, Павел Коледов и Данил Башкиров. В матче против омичей хоккеист получил травму, из-за которой его экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел в первом периоде. Панин столкнулся на льду с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре и получил перелом ребра. Чтобы исключить повреждение внутренних органов, 39-летнего защитника госпитализировали.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева». Уфимцы занимают второе место в Восточной конференции, «Авангард» идет шестым.

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