Получившего травму хоккеиста «Салавата Юлаева» перевели из реанимации в общую палату

Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина перевели из реанимации в общую палату

Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина перевели из реанимации в общую палату. Об этом пишет официальный Telegram-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В больнице Панина навестили игроки омского «Авангарда» Наиль Якупов, Павел Коледов и Данил Башкиров. В матче против омичей хоккеист получил травму, из-за которой его экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел в первом периоде. Панин столкнулся на льду с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре и получил перелом ребра. Чтобы исключить повреждение внутренних органов, 39-летнего защитника госпитализировали.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева». Уфимцы занимают второе место в Восточной конференции, «Авангард» идет шестым.