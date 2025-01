Пожилых людей предупредили о вредных пищевых привычках

Диетолог Ландау: Много сладостей и минимум овощей вредят здоровью после 60 лет

Много сладостей и минимум овощей — типичные ошибки в питании, которые после 60 лет ощутимо вредят здоровью, предупредила диетолог Кара Ландау. Вредные для пожилых людей пищевые привычки она перечислила изданию Eat This, Not That.

Ландау отметила, что после 60 лет в организме происходит много изменений, и чтобы адаптироваться к ним, важно правильно питаться. В первую очередь она порекомендовала включить в рацион больше пребиотиков, которые питают бактерии в кишечнике, тем самым сохраняя его здоровье. По ее словам, большое количество пребиотиков содержится в луке, чесноке, вареном, а затем охлажденном картофеле, в рисе, сыром овсе, бобовых, орехах, таких как кешью и фисташки.

Далее диетолог посоветовала пожилым сократить потребление сахара. Однако она призвала не отказываться полностью от любимых лакомств, а перестать покупать несладкие продукты, в которые производители добавляют сахар. «Сахар проникает в рацион чаще, чем вы можете себе представить. Он содержится в готовых соусах и заправках, в упакованных хлебобулочных изделиях и в множестве других товаров», — предостерегла Ландау.

Специалист по питанию также указала, что практически всем пожилым людям полезно не урезать, а, наоборот, расширять рацион. К примеру, по ее мнению, большинство едят слишком мало жирной рыбы, грецких орехов и семян льна. Диетолог пояснила, что в этих продуктах содержатся жирные кислоты омега-3, необходимые для хорошей работы внутренних органов. «С годами уровень гормонов, поддерживающих здоровье сердца, уменьшается, поэтому нужно осознанно включать в рацион больше продуктов с омега-3», — считает Ландау.

Последней вредной пищевой привычкой диетолог назвала отсутствие в ежедневном меню овощей и фруктов. В них содержится нерастворимая клетчатка, которая помогает нормализовать стул, питает полезные бактерии в кишечнике, снабжает организм полезными веществами для уменьшения воспаления. Ландау добавила, что такой тип клетчатки содержится не только в овощах и фруктах, но и в ягодах, листовой зелени, орехах, в кашах, в фасоли и нуте.

