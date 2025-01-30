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13:11, 30 января 2025Путешествия

Раскрыто примерное место столкновения пассажирского самолета и вертолета в Вашингтоне

Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне произошло в 800 метрах от ВПП
Алина Черненко

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пассажирский самолет American Airlines врезался в военный вертолет в США примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП). Примерное место столкновения раскрыла диспетчер в Вашингтоне, ее слова приводит РИА Новости.

Из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении агентства, следует, что ЧП произошло приблизительно в полумиле от конца ВПП номер 33.

Ранее сообщалось, что водолазы нашли в реке Потомак черный ящик с потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Однако какой именно бортовой самописец обнаружили специалисты — речевой с переговорами пилотов или который хранит данные о характеристиках воздушного судна — пока неясно.

Авиакатастрофе предрекли статус крупнейшей в США за последние 15 лет. В спасательной операции на месте трагедии задействованы по меньшей мере 300 человек.

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