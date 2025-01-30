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22:03, 30 января 2025Спорт

СКА в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче КХЛ

СКА на выезде в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Петербургский СКА на выезде обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 30 января. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Гости после голов Григория Кузьмина, Ильи Карпухина и Михаила Григоренко вели с преимуществом в три шайбы, однако спартаковцы отыгрались. Заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин, Павел Порядин и Вениамин Королев.

В овертайме болельщики не увидели голов. В серии буллитов были сильнее армейцы.

СКА набрал 63 очка и находится на шестом месте в Западной конференции. «Спартак» имеет на два очка больше и занимает четвертую позицию в той же конференции.

«Спартак» в следующем матче 2 февраля на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». СКА днем раньше на чужом льду встретится с московским «Динамо».

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