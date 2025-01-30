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14:45, 30 января 2025Мир

Предсказаны последствия убийства организатора акции сожжения Корана в Швеции

Политолог Леви: Убийство поджигателя Корана в Швеции не приведет к волнениям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonas Ekstromer / Reuters

Убийство организатора акции сожжения Корана в Швеции Салвана Момики не приведет к протестным настроениям и волнениям в стране, считает политолог Дмитрий Леви. Возможную реакцию общества эксперт предсказал в разговоре с «Лентой.ру».

30 января стало известно, что 38-летний поджигатель Корана Салван Момика был застрелен у себя дома в Швеции. Предполагается, что в момент происшествия мужчина вел прямую трансляцию в социальных сетях. Тело мужчины нашли вечером 29 января, на следующий день окружной суд Стокгольма должен был рассматривать дело Момики о разжигании межнациональной розни, однако заседание отменили из-за того, что «один из обвиняемых умер».

«Какого-то взрыва или ярких реакций здесь не произойдет. Во-первых, вся эта ситуация уже была в центре внимания СМИ, поскольку шел процесс, и он был на финишной прямой с вынесением приговора. Все, что общество хотело сказать по этому поводу, оно уже сказало. Преступление, с которым мы имеем дело, было вызвано реакций консервативной части шведского общества, сторонников консервативного ислама в ответ на использование религии как политического инструмента», — объяснил Леви.

То, что могло прозвучать, уже прозвучало. Консервативное общество на баррикады по этому поводу не пойдет и остро высказывать не будет, так как это вопрос сейчас не самый принципиальный, и он ушел на второй план

Дмитрий Левиполитолог

В июне 2023 года беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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