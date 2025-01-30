Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
6:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
3:2
Завершен
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 8-й тур
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:24, 30 января 2025Спорт

«Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире

«Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире в ОАЭ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в первом матче товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 30 января, в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В составе победителей голами отметились Тео Бнгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин. У «Краснодара» забитые мячи на счету Жоау Батчи и Никиты Кривцова.

«Спартак» в следующем матче на турнире 7 февраля сыграет с московским «Динамо». «Краснодар» встретится с тем же соперником 4 февраля.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками возглавляет Российскую премьер-лигу. «Спартак» идет третьим, отставая от «горожан» на два очка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Авиация ВСУ готовится к удару по югу России. Что об этом известно?

      В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза

      Посольство России заявило о контактах с США в связи с авиакатастрофой

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» распахнула пиджак и показала грудь на камеру

      Нацразведка США захотела содействовать переговорам по Украине

      Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе

      На Западе рассказали об отношениях России и США при Трампе

      «Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире

      Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

      В ЕК заявили о высокой цене отказа от российских энергоресурсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше