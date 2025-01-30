«Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире в ОАЭ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в первом матче товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 30 января, в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В составе победителей голами отметились Тео Бнгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин. У «Краснодара» забитые мячи на счету Жоау Батчи и Никиты Кривцова.

«Спартак» в следующем матче на турнире 7 февраля сыграет с московским «Динамо». «Краснодар» встретится с тем же соперником 4 февраля.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками возглавляет Российскую премьер-лигу. «Спартак» идет третьим, отставая от «горожан» на два очка.

