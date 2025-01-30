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17:27, 30 января 2025Россия

В Госдуме анонсировали проект о запрете сатанизма

Депутат Госдумы Бурляев заявил о подготовке проекта о запрете сатанизма в России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Госдуме готовят законопроект о запрете в России сатанизма. Документ анонсировал депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пишет РИА Новости.

По его словам, комитет предоставит законопроект в срок от недели до 10 дней. Других подробности Бурляев не раскрыл.

О том, что в Госдуме захотели на законодательном уровне запретить сатанизм, признав его экстремистским движением, стало известно в июне 2024 года. Как заявила депутат Татьяна Буцкая, сатанизм мимикрирует под такие субкультуры, как «квадробинг», «фурри» и «терианы».

С 4 декабря в России вступил в силу закон о запрете на пропаганду чайлдфри. За представление «отказа от деторождения» в положительном ключе можно получить штраф до пяти миллионов рублей.

ЖЗЛ
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