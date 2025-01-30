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19:00, 30 января 2025Россия

В Госдуме высказались о помощи родственникам жертв авиакатастрофы в Вашингтоне

Депутат ГД Журова: Родственникам летевших на Bombardier россиян окажут помощь
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Родственникам россиян, находившихся на борту Bombardier CRJ700 и ставших жертвами авиакатастрофы, которая произошла в Вашингтоне, окажут помощь. Об этом заявила депутат Госдумы (ГД) и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с изданием «Абзац».

По ее словам, США обычно сами занимаются расследованием авиапроисшествий и участия России точно не допустят. «Единственное, что может быть, — это помощь родственникам или какие-то другие нюансы. (...) Конечно, будет организовано возвращение тел в Россию. Здесь мы, несомненно, окажем всяческое содействие», — сказала Журова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о присутствии россиян на борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета.

Bombardier CRJ700 разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана 30 января. При заходе на посадку авиалайнер столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. На борту находились 67 человек.

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