Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 30 января 2025Мир

В Турции захотели запретить подросткам пользоваться соцсетями

Министр Уралоглу: В Турции запретят использование соцсетей детьми младше 16 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Власти Турции планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в соцсетях «нет ничего полезного» для детей. «Некоторые произошедшие в Турции за последнее время инциденты подтверждают это. Даст Бог, в течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер», — сказал он.

В августе стало известно, что власти Турции ограничили доступ к Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в стране по решению Совета по информационным технологиям и связи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      Трамп рассказал о прослушанных им связанных с авиакатастрофой записях

      На Украине возбудили уголовное дело из-за слов Буданова

      В США раскрыли судьбу Зеленского после окончания украинского конфликта

      Неймар назвал место продолжения карьеры

      Россия заявила об ожидании от Госдепа данных о погибших в авиакатастрофе россиянах

      Пушков раскрыл причину избрания Трампа

      В Испании шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall

      В Турции захотели запретить подросткам пользоваться соцсетями

      Подполье заявило о скоплении сил ВСУ у границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше