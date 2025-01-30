В Турции захотели запретить подросткам пользоваться соцсетями

Министр Уралоглу: В Турции запретят использование соцсетей детьми младше 16 лет

Власти Турции планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в соцсетях «нет ничего полезного» для детей. «Некоторые произошедшие в Турции за последнее время инциденты подтверждают это. Даст Бог, в течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер», — сказал он.

В августе стало известно, что власти Турции ограничили доступ к Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в стране по решению Совета по информационным технологиям и связи.