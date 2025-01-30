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17:26, 30 января 2025Экономика

Зеленского обвинили в максимальном росте цен в Европе

Сакова: Рост цен в ЕС вызван решением Зеленского прекратить транзит газа из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Ситуация с ценами в Европейском союзе (ЕС) связана с решениями украинских властей. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, решение украинского лидера Владимира Зеленского остановить транзит российского газа через территорию Украины спровоцировало подорожание энергоносителя. «Цены на газ растут и достигают максимума с нового года для всей Европы», — констатировала она.

Кроме того, она напомнила, что прекращение транзита обернулось проблемами и для самой Украины.

Ранее экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон констатировал, что запасы газа в украинских хранилищах упали почти до критической отметки в десять процентов. В такой ситуации Киеву рекомендовали как можно скорее закупить большие партии этого энергоносителя.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в начале отопительного сезона в подземных хранилищах Украины оказалось чуть больше восьми миллиардов кубов газа, что стало абсолютным историческим минимумом.

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