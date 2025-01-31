Медведчук: Зеленский, ответив на слова Путина, признал нелегитимность

Президент Украины Владимир Зеленский не предоставил доказательства своей легитимности, тем самым признав свою нелегитимность, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Так он прокомментировал ответ Зеленского на слова президента России Владимира Путина о том, что полномочия украинского лидера должны быть переданы спикеру Верховной Рады.

В ответ Зеленский назвал себя «сильным лидером», видимо, под воздействием очередной дозы, которого все боятся Виктор Медведчук председатель совета движения «Другая Украина»

Он считает, что Зеленский должен молчать и не путаться под ногами, когда взрослые дяди разбираются. «Но его, как видим, распирает, и он заявляет, что он "сильный", не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, тем самым признав свою нелегитимность», — отметил политик.

Медведчук заявил, что война на Украине продолжается по вине Зеленского

По его словам, президент Украины уничтожил практически всю легитимную власть в стране и загнал ее в тупик безысходности и невозможности вести переговоры в интересах украинского народа. «И в этой ситуации Зеленский лживо пытается обвинить российского лидера в том, что он хочет затянуть войну. Тем не менее в интервью Павлу Зарубину Владимир Путин в очередной раз напомнил, что хотел заключить мир еще весной 2022 года, но Зеленский отказался», — отметил Медведчук.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политик также заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-президент США Джо Байден заставили Зеленского воевать до последнего украинца, а он и рад стараться и после этого называет себя сильным лидером.

Да он просто со своими шакалами взял деньги и кинул людей, голосовавших за него на выборах, погибать под обстрелами, замерзать в холодных домах и бежать из страны куда глаза глядят Виктор Медведчук председатель совета движения «Другая Украина»

Зеленский назвал себя сильным лидером, которого боится Путин

Ранее в январе Путин заявил, что после окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады. «У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», — сказал глава государства.

Позже Зеленский прокомментировал его слова. По его мнению, президент России снова подтвердил, что боится переговоров, боится сильных лидеров. «Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной», — заключил политик.

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако не были назначены из-за военного положения.