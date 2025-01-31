Названы самые частые поломки китайских авто в России

Автоэксперт Матвеев назвал коррозию самой частой проблемой китайских авто в РФ

Коррозия и слабая подвеска — самые распространенные проблемы китайских автомобилей у российских водителей, рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Самые частые поломки машин из Китая эксперт назвал «Ленте.ру».

«Самая частая проблема, особенно у бюджетных моделей — это "рыжики". Как бы производители не уверяли в полной оцинковке кузова, коррозия возникает не только из-за перепада температур, но и из-за реагентов. Кардан тоже оставляет желать лучшего. Металл, из которого изготовлены его детали, почему-то непрочный, не выдерживает нагрузок, и в результате детали деформируются», — объяснил автоэксперт.

Из-за того, что опций много, периодически может «зависать» электроника. Владельцы Geely, Haval и Tank также часто недовольны высоким расходом топлива Дмитрий Матвеев генеральный директор компании «Мой Автопрокат»

Он также рассказал, что слабая подвеска китайских авто «не выдерживает испытания русской дорогой». Кроме того, Матвеев подчеркнул, что турбированный двигатель многих авто из Китая может очень быстро выходить из строя.

И это я сейчас перечислил проблемы, с которыми сталкиваются обладатели ТС, которые официально поставляют к нам в страну. Владельцы же «параллельных» машин могут вообще столкнуться с тем, что в автомобиле нет никаких функций обогрева Дмитрий Матвеев генеральный директор компании «Мой Автопрокат»

«Несмотря на проблемы китайский машин, рынок точно будет развиваться так, как было когда-то с корейскими автомобилями, которые вначале тоже не особо хотели покупать в нашей стране, но в итоге оценили, и по популярности они превзошли европейские марки. В сфере проката мы давно убедились, что Hyundai лучше Volkswagen: ресурс первого в три раза выше», — заключил Матвеев.

Ранее руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров порекомендовал владельцам китайских автомобилей в зимний период оставлять машину в гараже или накрывать ее специальным термочехлом.