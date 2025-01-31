Диспетчеру пришлось выполнять двойную работу в день крушения в Вашингтоне из-за коллеги

The NY Times: Диспетчер ушел со смены раньше в день авиакатастрофы в Вашингтоне

Один диспетчер ушел со смены раньше в день авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The New York (NY) Times.

По данным издания, задачи по управлению вертолетным трафиком и самолетами делятся между диспетчерами с 10:00 до 21:30. После этого времени интенсивность полетов снижается, поэтому обязанности объединяются.

В вечер крушения руководитель службы управления воздушным движением отпустил одного из диспетчеров пораньше. В результате его коллеге пришлось выполнять двойную работу. Неясно, почему супервайзер принял такое решение.

Военный вертолет Black Hawk и пассажирский лайнер American Airlines столкнулись близ аэропорта Вашингтона и упали в реку Патомак. Все 67 человек, которые были в двух воздушных судах, не выжили.

Ранее была озвучена новая версия случившегося. Предположительно, пилот вертолета мог принять яркий источник света за самолет и отслеживать его вместо настоящего лайнера.