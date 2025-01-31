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13:29, 31 января 2025Экономика

Российское ведомство удалило новость о листерии в мясе из Казахстана

Россельхознадзор удалил с сайта новость о листерии в мясе курицы из Казахстана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

С сайта Россельхознадзора пропала размещенная там накануне новость об обнаружении в продукции казахстанской Макинской птицефабрики листерии (Listeria monocytogenes). По состоянию на 31 января при переходе по активной вчера ссылке открывается сообщение, что страница не найдена.

В пресс-релизе указывалось, что для анализов брали филе цыпленка-бройлера охлажденное, а после получения результатов товары от производителя поставили под усиленный контроль.

Позднее информагентства сообщили, что надзорное ведомство отозвало свой пресс-релиз, и аннулировали сообщения. Причину такого решения в Россельхознадзоре не объяснили.

Листерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы. Она может вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу, инкубационный период составляет до 90 дней. Особенно бактерия опасна для беременных, новорожденных, пожилых и людей с онкологическими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет.

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