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19:29, 31 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили о частой ошибке при приготовлении мяса

Технолог Гертле-Загорская: Не нужно размораживать мясо в микроволновке
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мясо не нужно размораживать при комнатной температуре и в микроволновке, считает главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская. Как безопасно разморозить этот продукт, она рассказала «Газете.Ru».

Частой ошибкой при приготовлении мяса специалист назвала быструю разморозку. По ее словам, если мясо разогреть в микроволновке или оставить при комнатной температуре, есть риск распространения бактерий. Технолог объяснила, что это происходит из-за того, что в центре продукт остается замороженным, а по краям становится влажным и теплым. «В такой среде может активизироваться сальмонелла — бактерия, вызывающая пищевое отравление», — предупредила Гертле-Загорская.

Также она отметила, что блюда из неравномерно размороженного мяса хуже по вкусовым качествам. К примеру, по ее словам, стейк из мяса после быстрой разморозки может быть сырым внутри и пережаренным снаружи.

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Чтобы мясо и рыба сохранили вкус, текстуру и были безопасны при употреблении, Гертле-Загорская посоветовала доставать их из морозильной камеры и оставлять в холодильнике.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предостерег россиян от заморозки мяса, молока, фруктов, лука, кабачков и других овощей с большим содержанием воды. По его словам, после заморозки они теряют часть полезных свойств.

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