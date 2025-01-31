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12:08, 31 января 2025Спорт

Россиянин Пельмень выиграл турнир по пощечинам

Россиянин Камоцкий победил американца Вирнеса в финале лиги пощечин главы UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень завоевал чемпионский титул в лиге пощечин Power Slap, которая проводится главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Камоцкий одолел американца Коа Вирнеса. Победитель поединка в супертяжелом весе определился судейским решением (50:44, 50:44, 48:46). В момент объявления результатов Камоцкий стоял, обернувшись в флаг России.

Это был второй поединок между Камоцким и Вирнесом. Первая их встреча прошла в октябре 2024-го и завершилась ничьей.

Россиянин дебютировал Power Slap в июне 2024 года. В первом поединке он нокаутировал поляка Камила Марусаща с первой пощечины.

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