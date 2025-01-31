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09:41, 31 января 2025Мир

Сотрудников Пентагона лишили китайского ChatGPT

Bloomberg: Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к чат-боту DeepSeek
Семен Александров (редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek — главному конкуренту ChatGPT от американской компании OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Агентство оборонных информационных систем Пентагона вечером 28 января заблокировало доступ к сайту китайского стартапа.

Отмечается, что этот шаг был предпринят из-за опасений представителей американского военного ведомства использованием сотрудниками этого чат-бота, в политике конфиденциальности которого говорится, что компания хранит пользовательские данные на серверах в Китае и управляет этой информацией в соответствии с китайским законодательством.

Представитель Пентагона отметил, что ИТ-специалисты ведомства все еще выясняют, в какой степени сотрудники напрямую использовали DeepSeek.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания, названия которой он не привел, на следующей неделе представит новую разработку в сфере искусственного интеллекта, которая превзойдет китайский чат-бот DeepSeek. Американский лидер уточнил, что в стране не боятся потерять свое технологическое лидерство.

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