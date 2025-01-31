Тигр растерзал женщину и просидел несколько часов рядом с останками

TOI: В Индии тигр растерзал женщину рядом с заповедником Кока в штате Махараштра

В Индии тигр растерзал женщину в штате Махараштра. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение дикой кошки произошло в понедельник, 27 января, у границы заповедника Кока в округе Бхандара. Нанда Кишор Кхандате из деревни Кавлевада работала на ферме, когда тигр подкрался к ней и атаковал.

Местные жители сразу же вызвали сотрудников департамента лесного хозяйства. Те добрались на место происшествия только к ночи. Все эти несколько часов тигр сидел рядом с останками, чем очень напугал селян.

В итоге агрессивного хищника поймали поздней ночью. Нападение вызвало массовые возмущения жителей окрестных деревень. Кхандате стала второй жертвой тигра в районе за неделю.

Ранее в Индии тигра-людоеда нашли растерзанным неизвестным животным. В желудке дикой кошки обнаружили украшения его последней жертвы.

