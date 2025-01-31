В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

Песков заявил о завиральных рассуждениях насчет отвода солдат КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отказался комментировать данные о вероятном присутствии солдат из КНДР в Курской области.

Накануне в газете The New York Times (NYT) появились новые данные о северокорейских военных. Песков указал, что там много разных рассуждений, «правильных и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности».

«Каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам. Мы не будем этого делать», — подчеркнул представитель Кремля.

В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта

В публикации NYT утверждалось, что солдаты из Северной Кореи были отозваны с линии фронта после того, как понесли тяжелые потери. Заявлялось, что они не появлялись в местах боевых действий около двух недель.

Фото: KCNA / Reuters

При этом неназванные американские официальные лица заявили, что решение отвести северокорейские войска с линии фронта может быть временным. Они допустили, что те вернутся туда после прохождения дополнительной подготовки или после того, как для них «придумают новые способы развертывания, чтобы избежать таких тяжелых потерь».

Кремль регулярно переадресует вопрос о военных из КНДР в Минобороны

В декабре 2024 года на Украине заявили, что ВСУ якобы нашли в Курской области 30 тел северокорейских военных. Дмитрий Песков тогда также предпочел не комментировать данные о появлении в регионе иностранных солдат. «Это вопрос к Минобороны», — сказал он.

До этого в ноябре пресс-секретарь президента отвечал на подобные вопросы в том же ключе. В октябре он говорил, что не располагает подобной информацией, а также называл данные о северокорейцах в зоне СВО противоречивой информацией и призывал относиться к ней так же.

Фото: Jacky Chen / Reuters

Кроме того, он называл данные «похожими на очередную информационную утку».

Владимир Путин же в октябре комментировал заявления о наличии снимков с северокорейскими военными в РФ. «Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то, значит, что-то отражают», — говорил он.

Военкоры рассказывали о «молниеносных» действиях военных из КНДР под Курском

При этом также в декабре военный корреспондент Юрий Котенок заявлял, что бойцы северокорейского спецназа действительно участвовали в боях в Плехово. Населенный пункт был взят под контроль силами специальных операций (ССО) КНДР в начале декабря.

«Прошли два километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенник и уничтожили оккупационный контингент», — заявлял Котенок.

О том, что северокорейские подразделения участвовали в боевом столкновении в Курской области, сообщал и военкор Владимир Романов. По его словам, бойцы из КНДР за короткое время взяли населенный пункт под свой контроль, вытеснив оттуда ВСУ. При этом более 300 украинских военных «ушли на минус».

Эти данные подтвердил экс-депутат Рады Олег Царев, уточнив, что северокорейцы называют свои подразделения разведывательными батальонами, а не спецназом. При этом, по его словам, они оснащены исключительно легким вооружением.