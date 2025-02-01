Названы лауреаты премии «Золотой орел»

РГ: Триумфатором «Золотого орла» стал фильм «Воздух», получивший шесть наград

31 января в Москве прошла ХХIII торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Триумфатором церемонии стал фильм «Воздух», получивший шесть наград из 14 номинаций, сообщает «Российская газета» (РГ).

Фильмы Алексея Германа-младшего «Воздух» о женском батальоне летчиц во времена Великой Отечественной войны и «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получили по 14 номинаций, попав в круг рекордсменов. В 2021 году на такое же количество наград претендовал «Союз спасения».

Супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова получили по «Золотому орлу» В номинациях «Лучший актер онлайн-сериала» — «Противостояние» и «Лучшая женская роль второго плана» — «Воздух».

Роман Мадянов получил «Золотого орла» посмертно за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Любовь Советского Союза».

«Супруг получил "Орла", и я с птицей домой поеду тоже», — прокомментировала актриса.

Лауреаты премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» за 2024 год:

Лучший фильм - «Воздух», режиссер Алексей Герман - младший.

Лучший телевизионный сериал — «Столыпин», режиссер Алексей Андрианов.

Лучший сериал онлайн-платформ — «Трасса», режиссер Душан Глигоров.

Лучший неигровой фильм — «Огненный лис», режиссер Дмитрий Шпиленок.

Лучший короткометражный фильм — «30 секунд», режиссер Иван Соснин.

Лучший анимационный фильм — «Необыкновенная история одного льва», режиссер Оксана Холодова.

Лучшая режиссерская работа — Владимир Грамматиков, «Смотри на меня!»

Лучший сценарий — Сергей Снежкин, «Любовь Советского Союза».

Лучшая женская роль в кино — Александра Урсуляк, «Смотри на меня!»

Лучшая женская роль на телевидении — Виктория Исакова, «Я не могу без тебя».

Лучшая актриса онлайн-сериала — Карина Разумовская, «Трасса».

Лучшая мужская роль в кино — Сергей Безруков, «Воздух».

Лучшая мужская роль на телевидении — Александр Устюгов, «Столыпин».

Лучший актер онлайн-сериала — Владимир Вдовиченков, «Противостояние».

Лучшая женская роль второго плана — Елена Лядова, «Воздух».

Лучшая мужская роль второго плана — Роман Мадянов, «Любовь Советского Союза».

Лучшая операторская работа — Максим Шинкоренко, «Любовь Советского Союза».

Лучшая работа художника-постановщика — Павел Пархоменко, Леонид Кипнис, «Любовь Советского Союза».

Лучшая работа художника по костюмам - Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина, «Любовь Советского Союза».

Лучшая музыка к фильму — Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов, «Любовь Советского Союза».

Лучший монтаж фильма — Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай, «Воздух».

Лучшая работа звукорежиссера — Никита Ганькин, «Воздух».

Лучшие визуальные эффекты — «XOVP» и «Аламбик», «Воздух».

Ранее Студия «Мосфильм» назвала фильм «Воздух» своим лучшим фильмом 2024 года. Годом ранее советская комедия «Джентльмены удачи» была признана лучшей кинолентой студии «Мосфильм». В число лучших проектов «Мосфильма» также вошли «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Десятку лучших фильмов студии замыкает картина Элема Климова «Иди и смотри» — одна из лучших антивоенных лент в истории.