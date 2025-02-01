В Бразилии заявили об открытом расположении западных лидеров к фашизму

IB: Западные лидеры стали открыто заявлять о симпатии к фашизму

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил об открытой симпатии западных лидеров к фашизму. Свое мнение эксперт выразил в статье для издания InfoBRICS (IB).

По словам Лейроса, западные лидеры уже не скрывают расположение к фашизму. В некоторых странах Европы ненависть к России достигает пугающих показателей. «Недавно видный политик в постыдном заявлении сказала, что россияне должны вновь испытать ужасы осады Ленинграда, открыто призывая к геноциду», — прокомментировал аналитик недавнее высказывание чешского депутата Мирославы Немцовой.

Ранее Немцова призвала в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост. «Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — заявила она.

Немцова добавила, что страны Запада могут добиться такого эффекта для России, если введут более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв чешского депутата Мирославы Немцовой. Свою реакцию на слова «дегенеративной европейской твари», как назвал Немцову Медведев, он опубликовал в Telegram.