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20:42, 1 февраля 2025Спорт

Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира из России

Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира Наумова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Спасатели обнаружили тело российского чемпиона мира по фигурному катанию Вадима Наумова, погибшего вместе с женой и партнершей Евгенией Шишковой в результате авиакатастрофы в США. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова, слова которой приводит ТАСС.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку», — заявила Наумова. Она также рассказала, что сына пары Максима Наумова в США опекают и поддерживают две семьи.

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Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения транспортные средства рухнули в реку Потомак.

Кроме Шишковой и Наумова, которые работали в США тренерами, на борту было еще 58 пассажиров и четыре члена экипажа. В частности, с ними летели бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и восемь юных американских фигуристов.

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