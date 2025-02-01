Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира из России

Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе в США чемпиона мира Наумова

Спасатели обнаружили тело российского чемпиона мира по фигурному катанию Вадима Наумова, погибшего вместе с женой и партнершей Евгенией Шишковой в результате авиакатастрофы в США. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова, слова которой приводит ТАСС.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку», — заявила Наумова. Она также рассказала, что сына пары Максима Наумова в США опекают и поддерживают две семьи.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения транспортные средства рухнули в реку Потомак.

Кроме Шишковой и Наумова, которые работали в США тренерами, на борту было еще 58 пассажиров и четыре члена экипажа. В частности, с ними летели бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и восемь юных американских фигуристов.