Стало известно о скорой покупке ЦСКА 18-летнего бразильца за 8 миллионов евро

O Globo: ЦСКА договорился о покупке 18-летнего Лоррана за 8 миллионов евро

Московский ЦСКА достиг договоренности с «Фламенго» о покупке 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана. О скором трансфере стало известно O Globo.

Уточняется, что армейцы заплатят бразильцам 8 миллионов евро. Сторонам осталось согласовать личный контракт игрока.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. Атакующий полузащитник забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке.