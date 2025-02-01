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11:49, 1 февраля 2025Бывший СССР

Украинская разведка отвергла причастность к беспорядкам в Словакии

ГУР Минобороны Украины отвергло причастность к беспорядкам в Словакии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины отвергло причастность к антиправительственным протестам в Словакии. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

31 января словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что воюющий за украинские войска «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен) имеет отношение к организации беспорядков в стране.

В свою очередь, в ГУР заявили, что в структуре разведки нет подразделения под названием «Грузинский национальный легион». «ГУР МО Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике», — сказано в публикации.

25 января Фицо назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о протестах вмешательством в дела Словакии. Он добавил, что телевидение Украины создает образ Словакии в республике как страны, в которой происходит падение системы.

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