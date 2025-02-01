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23:10, 1 февраля 2025Экономика

В Европе признали зависимость от российского газа

Il Sussidiario: Европа нуждается в поставках газа из России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Европа нуждается в поставках российского газа, однако их возобновление будет проблематичным из-за подрыва «Северных потоков». Об этом пишет итальянская газета Il Sussidiario.

«Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — отмечает издание.

В материале также говорится о том, что остановка транзита газа через территорию Украины сильнее навредила европейским странам и Киеву, чем Москве.

Ранее несколько стран Евросоюза, в том числе Германия и Венгрия, предложили включить пункт о возобновлении импорта трубопроводного газа из России в текст будущего мирного соглашения по Украине. Высокопоставленный чиновник объединения подчеркнул, что снижение затрат на покупку энергоресурсов является одной из главных целей для всех стран блока.

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