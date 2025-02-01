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14:43, 1 февраля 2025Бывший СССР

В Приднестровье попытка пенсионера согреть дом утюгом закончилась трагедией

РИА Новости: пенсионер ушел из жизни в реанимации после попытки согреться утюгом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom  

В Приднестровье попытка пенсионера согреть дом утюгом закончилась трагедией: мужчина ушел из жизни в реанимации. Об этом РИА Новости со ссылкой на пресс-центр непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

В сообщении пресс-центра ПМР уточнили, что это первое подобное ЧП после начала энергокризиса. Пожар из-за нарушения правил эксплуатации электроприбора произошел 25 января. Во время обхода сгоревшего дома пожарные нашли на полу обгоревшего хозяина. Близкие пострадавшего уточнили, что мужчина часто прогревал утюгом спальню.

11 декабря 2024 года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике ввели чрезвычайное экономическое положение из-за энергокризиса. Решение было принято после сообщения «Газпрома» о приостановке поставок газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза» в размере 709 миллионов долларов.

Ранее в МИД РФ причиной кризиса в Молдавии назвали безответственные действия Киева. «Настоящие причины нынешней проблемы с поставкой российского газа на оба берега Днестра очевидны. Во-первых — это безответственные действия киевского режима, который отказался продлевать контракт на транзит российского газа с 1 января. Задайте банальный вопрос: а если бы не отказался, газ бы был? Был. Ну значит, кто виноват?» — прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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