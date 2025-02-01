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23:19, 1 февраля 2025Мир

В США извлекли тела членов экипажа разбившего у Вашингтона вертолета

CBS: Из врезавшегося в самолет над Вашингтоном вертолета извлекли тела военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Спасатели в США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника телеканала, речь идет о телах мужчины и женщины.

Авиакатастрофа произошла 29 января около аэропорта имени Рональда Рейгана. Военный вертолет, выполнявший учебный полет, врезался в пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших — Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России.

По некоторым данным, вертолет не следовал по утвержденному маршруту и ​​летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны. Кроме того, сообщалось, что за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому лайнеру.

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