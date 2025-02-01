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10:57, 1 февраля 2025Силовые структуры

В суде оценили действия членов «банды амазонок»

РИА Новости: Члены так называемой банды амазонок действовали осознанно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Члены самой кровожадной банды — так называемой «банды амазонок» — действовали осознанно и согласовано. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

Отмечается, что участие подсудимых в организованной группе носило осознанный характер. Это подтверждает тяжесть совершенных преступлений и их количество, а также тщательная подготовка к ним. Кроме того, действия членов банды «носили совместный и согласованный характер».

В феврале 2023 года Ростовский областной суд огласил приговор участникам «банды амазонок». Трое подсудимых были осуждены на сроки от 18 до 25 лет лишения свободы за нападение на водителей и полицейских.

Позднее стало известно, что осужденная на 25 лет глава банды Инесса Тарвердиева шьет униформу для сотрудников МВД.

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