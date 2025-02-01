Военкор задумался о наказании для ВСУ за зверства в Курской области

Военкор Коц потребовал возмездия за зверства бойцов ВСУ в Курской области

Военкор Александр Коц заявил о необходимости возмездия за зверства украинских военнослужащих в курском селе Русское Поречное. В своем Telegram-канале он задумался о том, где следует судить солдат за совершенные преступления.

Коц разместил опрос, предложив выбрать один из пяти вариантов ответа. «В международном трибунале, в Москве, в Курске, в Русском Поречном или там, где разрешена смертная казнь», — перечислил он.

Ранее Коц рассказал, что специалисты судебно-медицинской экспертизы, работающие в Русском Поречном, едва сдерживают слезы. Он сообщил, что у пенсионеров диагностированы множественные переломы ребер, травмы легких и повреждения коленей.

До этого стало известно, что оккупировавшие село Русское Поречное украинские военные совершили расправы над 22 местными жителями.

