Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:03, 2 февраля 2025Интернет и СМИ

Американский телеканал согласился передать властям стенограмму интервью Харрис

Телеканал CBS передаст властям США полную стенограмму интервью Харрис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский телеканал CBS передаст Федеральной комиссии по связи (FCC) стенограмму интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис в рамках расследования.

Телеканал согласился отправить стенограмму после получения письма с требованием предоставить «полную и неотредактированную» версию, а также записи с камер. «Мы работаем над выполнением требований, поскольку нас обязывает это сделать закон», — говорится в сообщении.

В конце октября Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, подал в суд на CBS из-за вышедшего на телеканале интервью Харрис. Политик утверждал, что телеканал отредактировал его и ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в президентские выборы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители

      Американский телеканал согласился передать властям стенограмму интервью Харрис

      В США назвали имя третьего члена экипажа столкнувшегося с самолетом вертолета

      Зеленский задался вопросом из-за одного пункта мирного плана по Украине

      Трамп объяснил введение пошлин для Канады и Китая угрозой со стороны мигрантов

      Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

      Названы потери ВСУ в зоне СВО за январь

      Маск призвал Европу создать аналог MAGA

      Умер капитан команды-чемпиона КВН из Одессы

      Зеленский захотел провести переговоры с Россией после встречи с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше