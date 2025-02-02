Американский телеканал согласился передать властям стенограмму интервью Харрис

Телеканал CBS передаст властям США полную стенограмму интервью Харрис

Американский телеканал CBS передаст Федеральной комиссии по связи (FCC) стенограмму интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис в рамках расследования.

Телеканал согласился отправить стенограмму после получения письма с требованием предоставить «полную и неотредактированную» версию, а также записи с камер. «Мы работаем над выполнением требований, поскольку нас обязывает это сделать закон», — говорится в сообщении.

В конце октября Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, подал в суд на CBS из-за вышедшего на телеканале интервью Харрис. Политик утверждал, что телеканал отредактировал его и ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в президентские выборы.