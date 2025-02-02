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17:20, 2 февраля 2025Спорт

Президент РФС оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

Президент РФС Дюков назвал слова Кокорина неаргументированным набросом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего говном Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Он счел заявление Кокорина неаргументированным набросом. «Какой последний сезон провел Кокорин в РПЛ? Если бы это было так, он бы забил больше», — заявил Дюков.

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был «говном».

В своем последнем сезоне в РПЛ (2020/2021) Кокорин выступал за московский «Спартак». Он провел за клуб восемь матчей, в которых забил два мяча с пенальти.

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