Президент РФС оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

Президент РФС Дюков назвал слова Кокорина неаргументированным набросом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего говном Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Он счел заявление Кокорина неаргументированным набросом. «Какой последний сезон провел Кокорин в РПЛ? Если бы это было так, он бы забил больше», — заявил Дюков.

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был «говном».

В своем последнем сезоне в РПЛ (2020/2021) Кокорин выступал за московский «Спартак». Он провел за клуб восемь матчей, в которых забил два мяча с пенальти.