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14:34, 2 февраля 2025Мир

Путин заявил о способности Трампа «навести порядок» среди европейских политиков

Путин заявил, что Трамп способен навести порядок среди европейских политиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп способен навести порядок в европейской политической элите. Слова российского лидера на своем канале в Telegram приводит журналист Павел Зарубин.

«Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро», — заявил Путин.

По его словам, представители европейской политической элиты выступали против президентства Трампа, «боролись активно, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах».

«Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — добавил российский лидер.

Ранее Трамп пообещал, что поговорит с Путиным по поводу завершения украинского конфликта.

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