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13:47, 2 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала поезда в Мексике фразой «это вам не цивильная Европа»

Алина Черненко

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала об удививших ее особенностях местных поездов. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Будьте готовы, что мексиканская железная дорога — это вам не цивильная Европа, где поезда приходят вовремя, а вагон-ресторан предлагает нормальные блюда. Здесь все проще и намного "интереснее"», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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По ее словам, в местных поездах путешественников ждет вкус приключений, запах пыли и, возможно, скрытый груз в соседнем вагоне, даже если поезд пассажирский. Знакомый мексиканец рассказал блогерше, что наркокартели в этой латиноамериканской стране используют железную дорогу как способ перемещения своих запрещенных грузов.

«Поезда — идеальная ширма: огромные составы, тысячи вагонов, которые не так-то просто проверить. Как говорится, "груз идет по расписанию", но вот о его содержимом знают далеко не все», — пояснила она.

Ершова добавила, что в Мексике есть и поезда для туристов, но цены на билеты на них начинаются от 100 евро (около 10 тысяч рублей) в одну сторону. При этом за удобные кресла, панорамные окна и еду в вагоне-ресторане придется доплачивать.

«В итоге поездка становится дорогущим удовольствием, больше подходящим для богатеев, которым некуда девать деньги», — посетовала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала бесящие ее особенности менталитета мексиканцев. В частности, она обратила внимание на их непунктуальность и чрезмерную общительность.

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