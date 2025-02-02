Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
66:79
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
0:2
2-й тайм
live
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Милан
Сегодня
20:00 (Мск)
Интер М
Италия — Серия А|23-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|23-й тур
18:36, 2 февраля 2025Спорт

Российская теннисистка обыграла украинку в финале турнира WTA

Россиянка Алекcандрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Россиянка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и продлилась три сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа и 12 минут.

30-я ракетка мира Александрова в третий раз в карьере играла в финале турнира в Линце. Два предыдущих решающих матча россиянка проиграла. Ястремская занимает 72-ю строчку в рейтинге WTA.

Александрова выиграла пятый титул на турнирах WTA в карьере. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше четвертого круга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Дрон ВСУ ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области

      Трамп напугал американских бюрократов

      Стало известно направление ВУЗов с обязательным экзаменом ЕГЭ по физике

      Российская теннисистка обыграла украинку в финале турнира WTA

      Москалькова обратилась в международные организации после удара по интернату в Судже

      Грузинская оппозиция начала акцию протеста в Тбилиси

      На Украине айтишников отправляли в рабство

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      В одном из крупнейших банков США «застряли» миллиарды долларов из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше