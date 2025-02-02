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22:50, 2 февраля 2025Спорт

Тренер раскритиковал поведение украинки после поражения от россиянки на турнире WTA

Янчук счел неспортивным поведение Ястремской после поражения от Александровой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Заслуженный тренер России Виктор Янчук раскритиковал поведение украинки Даяны Ястремской после поражения от россиянки Екатерины Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист счел неспортивным отказ украинки от рукопожатия и совместной фотографии с россиянкой. «Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принять какие-то меры», — заявил Янчук.

Ястремская после матча заявила, что ей было тяжело играть. «Думаю, вы понимаете почему, понимаете причины», — отметила она.

Матч прошел ранее в воскресенье, 2 февраля. Александрова одержала победу в трех сетах: 6:2, 3:6, 7:5.

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