Тренер раскритиковал поведение украинки после поражения от россиянки на турнире WTA

Заслуженный тренер России Виктор Янчук раскритиковал поведение украинки Даяны Ястремской после поражения от россиянки Екатерины Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Об этом сообщает ТАСС.
Специалист счел неспортивным отказ украинки от рукопожатия и совместной фотографии с россиянкой. «Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принять какие-то меры», — заявил Янчук.
Ястремская после матча заявила, что ей было тяжело играть. «Думаю, вы понимаете почему, понимаете причины», — отметила она.
Матч прошел ранее в воскресенье, 2 февраля. Александрова одержала победу в трех сетах: 6:2, 3:6, 7:5.