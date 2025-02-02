Тренер раскритиковал поведение украинки после поражения от россиянки на турнире WTA

Янчук счел неспортивным поведение Ястремской после поражения от Александровой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук раскритиковал поведение украинки Даяны Ястремской после поражения от россиянки Екатерины Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист счел неспортивным отказ украинки от рукопожатия и совместной фотографии с россиянкой. «Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принять какие-то меры», — заявил Янчук.

Ястремская после матча заявила, что ей было тяжело играть. «Думаю, вы понимаете почему, понимаете причины», — отметила она.

Матч прошел ранее в воскресенье, 2 февраля. Александрова одержала победу в трех сетах: 6:2, 3:6, 7:5.