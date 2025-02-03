Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
6:4
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Стэн Вавринка
Сегодня
21:30 (Мск)
Даниил Медведев
Роттердам
Нэшвилл Предаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
16:30 (Мск)
Чжан Чжичжэнь
Роттердам
19:19, 3 февраля 2025Спорт

Американский боец UFC высмеял снятие Нурмагомедова с рейса в США

Боец Стрикленд о снятии Нурмагомедова с рейса: Зачем выбрал бедную авиакомпанию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд высмеял то, что бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса авиакомпании Frontier Airlines в США. Его слова приводит Sportskeeda.

«У тебя на счету десять миллионов долларов, и зачем ты выбрал бедную авиакомпанию. Охренеть! Да и еще: что бы делал Хабиб, если бы женщине понадобилась помощь? Ему же нельзя ее трогать», — заявил спортсмен.

Ранее американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, что отговаривал Нурмагомедова пользоваться услугами авиакомпании Frontier Airlines. Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов полетел скандальным рейсом, так как не хотел обижать друга, купившего ему билеты.

12 января сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

      Российский криминалист рассказал о возможной участнице теракта в ЖК «Алые Паруса»

      Маск назвал USAID клубком червей

      На Западе заявили о панике в Киеве из-за одного требования США

      Стюардесса сделала фото в мини-юбке на борту самолета и взбудоражила иностранцев

      В США объяснили введение торговых пошлин против Канады и Мексики

      Сотрудники зоопарка раскрасили собак и выдали их за тигров

      Американский боец UFC высмеял снятие Нурмагомедова с рейса в США

      В России призвали запретить импортные станки

      В МИД России обсудили с ХАМАС освобождение россиянина из плена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше