Американский боец UFC высмеял снятие Нурмагомедова с рейса в США

Боец Стрикленд о снятии Нурмагомедова с рейса: Зачем выбрал бедную авиакомпанию

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд высмеял то, что бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса авиакомпании Frontier Airlines в США. Его слова приводит Sportskeeda.

«У тебя на счету десять миллионов долларов, и зачем ты выбрал бедную авиакомпанию. Охренеть! Да и еще: что бы делал Хабиб, если бы женщине понадобилась помощь? Ему же нельзя ее трогать», — заявил спортсмен.

Ранее американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, что отговаривал Нурмагомедова пользоваться услугами авиакомпании Frontier Airlines. Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов полетел скандальным рейсом, так как не хотел обижать друга, купившего ему билеты.

12 января сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.