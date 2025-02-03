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12:00, 3 февраля 2025Россия

В России увидели три позитивных сигнала в заявлениях Трампа по Украине

Депутат Чепа: Соглашение по Украине не должно быть косметическим
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / File Photo / File Photo / Reuters

Заявления и действия президента США Дональда Трампа относительно урегулирования вопроса на Украине являются благоприятными для российской стороны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал три позитивных для Москвы сигнала от администрации Трампа.

Ранее Трамп сообщил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. Президент заявил, что у Белого дома были занятые выходные.

«То, что администрация Трампа много говорит о необходимости предстоящих переговоров, — это хорошо. То, что они поняли, что такие переговоры не могут быть решены за один день или какое-то очень короткое время, — это тоже хорошо. То, что администрация Трампа поднимает вопрос о необходимости проведения выборов на Украине, — это тоже хорошо, потому что они понимают необходимость легитимного подписанта со стороны Украины. Все это, наверно, будет входить в общий пакет подготовки этих переговоров», — заявил Чепа.

Предстоит какое-то время для тщательной подготовки этого процесса, который не может заключаться просто в прекращении огня или обмене пленными. Это соглашение не должно быть косметическим, оно должно гарантировать безопасность России и Европы

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

В конце января Трамп заявлял, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро». До президентских выборов Трамп неоднократно подчеркивал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, и это приветствуется.

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