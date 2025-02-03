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11:03, 3 февраля 2025Россия

Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло в два раза

Минздрав Пермского края: Число отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло до 73
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Число жителей Кунгура Пермского края, отравившихся шаурмой в кафе Shaurma-kosmos, выросло почти в два раза — до 73. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минздрава региона, предоставленные ТАСС.

По официальной информации, среди пострадавших, обратившихся в больницу, 25 детей. 66 человек, в том числе 24 несовершеннолетних, госпитализировали. «Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

О массовом отравлении посетителей Shaurma-kosmos стало известно 31 января. Владельцем точки питания оказался местный предприниматель Шухрат Имовов, которому теперь грозит два года колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В тот же день бизнесмена задержали, а 1 февраля его поместили под домашний арест.

ЖЗЛ
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