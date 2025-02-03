Глава столичного управления СК выехал на место взрыва в элитном ЖК

Глава ГСУ СК по Москве выехал на место взрыва в элитном ЖК «Алые Паруса»

Глава столичного управления Следственного комитета (СК) России Андрей Стрижов выехал на место взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.

По некоторым данным, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком. Следователи возбудили уголовное дело.