Индийский навигационный спутник не вышел на назначенную орбиту

Индийский навигационный спутник серии Navigation with Indian Constellation (NavIC) не вышел на назначенную орбиту. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает телеканал NDTV.
«Операции по повышению орбиты с целью выведения спутника в назначенную позицию не могли быть выполнены, поскольку клапаны для подачи окислителя для запуска двигателей повышения орбиты не открылись», — заявили в организации.
В настоящее время космический аппарат находится на эллиптической орбите в полностью работоспособном состоянии. «Разрабатываются альтернативные стратегии миссии по использованию спутника для навигации на эллиптической орбите», — сказала индийская сторона.
Спутник серии NavIC был запущен в ходе сотого запуска с космодрома на острове Шрихарикота ракетой Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV).