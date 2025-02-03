Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 3 февраля 2025Россия

В России отреагировали на опубликованную Финляндией инструкцию для желающих воевать за ВСУ

Сенатор Карасин: Инструкция для финских наемников ВСУ — антироссийская акция
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Опубликованная Министерством иностранных дел (МИД) Финляндии инструкция для своих граждан, желающих воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников, — это грубая антироссийская акция, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Такая публикация, конечно, ничего не может вызывать, кроме сожаления и возмущения. Поскольку это новое качество позиции Министерства иностранных дел Финляндии», — отреагировал Карасин.

По словам сенатора, это еще и недальновидная постановка вопроса, которая в результате будет очень дорого стоить самой Финляндии.

«В любом случае это прискорбная новость для Скандинавии в целом. Это грубая антироссийская акция», — заключил он.

Материалы по теме:
Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»
Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»
29 ноября 2024
Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. На одном из промышленных предприятий начался пожар
Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. На одном из промышленных предприятий начался пожар
8 января 2025

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии обнародовало инструкции для своих граждан, желающих воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Они опубликованы на официальном сайте ведомства. Ведомство при этом отметило, что участие в боевых действиях на стороне Киева не рекомендуется и не поощряется, несмотря на то, что оно не запрещено законом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на тайном свидании

      Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы оценили

      Биржевые цены на бензин в России выросли до максимума

      Россиян предупредили о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

      Телеведущая Лазарева раскрыла гражданство своей внучки

      Задержание главы Северодонецка в ЛНР за бандитизм попало на видео

      Николас Кейдж заявил об опасности искусственного интеллекта

      В США назвали поражение Украины вопросом нескольких недель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше