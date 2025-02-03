В России отреагировали на опубликованную Финляндией инструкцию для желающих воевать за ВСУ

Сенатор Карасин: Инструкция для финских наемников ВСУ — антироссийская акция

Опубликованная Министерством иностранных дел (МИД) Финляндии инструкция для своих граждан, желающих воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников, — это грубая антироссийская акция, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Такая публикация, конечно, ничего не может вызывать, кроме сожаления и возмущения. Поскольку это новое качество позиции Министерства иностранных дел Финляндии», — отреагировал Карасин.

По словам сенатора, это еще и недальновидная постановка вопроса, которая в результате будет очень дорого стоить самой Финляндии.

«В любом случае это прискорбная новость для Скандинавии в целом. Это грубая антироссийская акция», — заключил он.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии обнародовало инструкции для своих граждан, желающих воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Они опубликованы на официальном сайте ведомства. Ведомство при этом отметило, что участие в боевых действиях на стороне Киева не рекомендуется и не поощряется, несмотря на то, что оно не запрещено законом.