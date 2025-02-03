Назван самый продаваемый смартфон

CR: iPhone 15 оказался самым продаваемым смартфоном в 2024 году

Устройства Apple оказались в топ-3 самых продаваемых смартфонов 2024 года. Об этом сообщается в исследовании Counterpoint Research (CR).

В 2024 году самым популярным смартфоном на рынке назвали iPhone 15. На второй и третьей позициях рейтинга разместили флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Гаджеты американского бренда также заняли 5-е, 8-е и 9-е места — iPhone 16 Pro Max, iPhone 14 и iPhone 16 Pro соответственно.

В топ-10, кроме устройств Apple, также попали девайсы Samsung. Самым продаваемым аппаратом корейского бренда оказался недорогой Galaxy A15 5G, занявший 4-е место. Кроме того, в первой десятке разместились Galaxy A15 4G, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A05.

«Базовая модель iPhone 15 от Apple доминировала в списке самых продаваемых смартфонов в 2024 году, причем на США и Китай пришлась почти половина ее мировых продаж», — заметил старший аналитик CR Карн Чаухан. Apple и Samsung продолжили доминировать в списке 10 самых продаваемых смартфонов, и ни один другой бренд не попал в эту подборку третий год подряд.

Специалисты напомнили, что по итогам 2023 года смартфоны Apple заняли первые семь мест соответствующего рейтинга. Самым продаваемым телефоном тогда назвали iPhone 14.

В конце января аналитики Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) заявили, что среди пользователей из США стали популярны неактуальные смартфоны Apple, вышедшие в 2023-м или позже. Американцы начали чаще делать такой выбор ради экономии денег.