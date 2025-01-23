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09:54, 23 января 2025Наука и техника

Американцы стали чаще покупать дешевые iPhone

CIRP: В конце 2024-го каждый третий проданный в США iPhone был старым
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vincent West / Reuters

В третьем квартале 2024 года в США стали популярны неактуальные смартфоны Apple, вышедшие в 2023-м или позже. Об этом сообщается в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Согласно исследованию, доля смартфонов линейки iPhone 16 составила 68 процентов. При этом каждый третий приобретенный iPhone — доля 32 процентов — оказался неактуальным. Так, на iPhone 14 пришлось 16 процентов, iPhone 15 — 8 процентов, iPhone SE — 5 процентов продаж.

По словам специалистов, этом может быть связано с тем, что даже вышедшие 2 или 3 года назад старые смартфоны Apple все еще хорошо работают и медленно устаревают. Поэтому перед праздниками американцы решили сэкономить и начали чаще покупать дешевые устройства.

Среди актуальных смартфонов лидировал iPhone 16 Pro Max, который получил долю 23 процента. Однако другие девайсы серии не сильно отстали от него: на iPhone 16 пришелся 21 процент, iPhone 16 Pro — 16 процентов, iPhone 16 Plus — 8 процентов продаж.

В конце января стало известно, что корпорация Apple начала терять позиции на одном из крупнейших мировых рынков смартфонов — в Китае. Аналитики Canalys и Counterpoint Research независимо друг от друга поставили Apple на третье место по поставкам смартфонов в регионе.

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