Корея начала испытания самого боеспособного вертолета

Defense News: В Южной Корее начали летные испытания вертолета Surion MAH

Южнокорейский вертолет Surion Marine Attack Helicopter (MAH), который станет самой боеспособной машиной в линейке Surion, начал проходить летные испытания. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что о первом полете Surion MAH, который состоялся 17 декабря 2024 года, стало известно в январе. Компания Korean Aerospace Industries (KAI) построила три прототипа вертолета. Разрабатываемый для нужд морской пехоты Surion MAH будут испытывать до августа 2026 года.

Вертолет весом 8,7 тонны начали разрабатывать в 2022 году, а в октябре прошлого года начались наземные испытания Surion MAH. Он сможет нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Также в его арсенал входит автоматическая пушка калибра 20 миллиметров.

Ранее в январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Ми-35М можно назвать самым брутальным вертолетом Российской армии. Машина с большой площадью бронирования отличается высокой огневой мощью.