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00:15, 3 февраля 2025Наука и техника

Корея начала испытания самого боеспособного вертолета

Defense News: В Южной Корее начали летные испытания вертолета Surion MAH
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Korea Aerospace Industries

Южнокорейский вертолет Surion Marine Attack Helicopter (MAH), который станет самой боеспособной машиной в линейке Surion, начал проходить летные испытания. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что о первом полете Surion MAH, который состоялся 17 декабря 2024 года, стало известно в январе. Компания Korean Aerospace Industries (KAI) построила три прототипа вертолета. Разрабатываемый для нужд морской пехоты Surion MAH будут испытывать до августа 2026 года.

Вертолет весом 8,7 тонны начали разрабатывать в 2022 году, а в октябре прошлого года начались наземные испытания Surion MAH. Он сможет нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Также в его арсенал входит автоматическая пушка калибра 20 миллиметров.

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